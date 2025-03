Perché Papa Francesco non appare nella preghiera di marzo ma si sente solo la sua voce registrata prima del ricovero – Il video

Leggi su Open.online

«Tutti sogniamo una famiglia bella, perfetta. Ma le famiglie perfette non esistono». Con queste parole inizia il messaggio registrato da, pochi giornidelper una polmonite bilaterale al Policlinico Gemelli di Roma. Le immagini sono state diffuse attraverso la Rete mondiale didel. Nel filmato siladel Pontefice che in spagnolo parla delle intenzioni diper il mese di. Non si vede la sua persona che spiega la. Una scelta questa, fattaal tempo della registrazione ilstava meglio. Se fosse stata usata quell’immagine vecchia, oggi, non avrebbe coinciso, spiegano fonti vaticane, con l’attuale stato di salute. Bergoglio si trova ricoverato da 19 giorni al Policlinico Gemelli. L’ultimo bollettino spiega che la prognosi rimane riservata, con quadro critico ma stabile.