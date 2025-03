Lettera43.it - Perché la festa del papà si festeggia il 19 marzo?

Il 19si avvicina e con esso tanti padri si preparano a ricevere doni, biglietti e piccoli pensierini dai propri figli in occasione delladel. Un appuntamento fisso per le famiglie in Italia già dal Medioevo, reso ufficiale dalla Chiesa cattolica intorno al 1500. A ridosso delladel, soprattutto alla scuola materna, bambine e bambini di tutto il Paese realizzano i regali per i propri. Una tradizione che va di pari passo a quelle culinarie di ogni singola Regione. Ma in tanti si chiedono:siil 19?La scelta del 19deriva da San GiuseppeIl 19è stato scelto come giorno per ladelda Papa Sisto IV, che ha scelto di inserire la festività nel calendario romano nel 1479. Una scelta non casuale,il 19per la Chiesa è il giorno in cui è morto San Giuseppe, padre putativo di Gesù.