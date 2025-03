Lettera43.it - Perché in America la festa del papà la terza domenica di giugno?

Ladelin Italia e in diversi altri Paesi di tradizione cattolica si festeggia ogni 19 marzo, nel giorno in cui la Chiesa cattolica celebra San Giuseppe. Ma nel resto del mondo non è così. Negli Stati Uniti, dove ènazionale, si festeggia ogni anno ladomenica di giugno. Ma da cosa deriva questa scelta e com’è nata? Tutto è partito da una donna a inizio ‘900, Sonora Smart Dodd, che ha combattuto per l’istituzione della celebrazione per i.L’impegno di Sonora Smart Dodd dopo un sermone in chiesaUn ragazzo fa i compiti al computer insieme al(Getty Images).Ma com’è venuta l’idea a Sonora Smart Dodd? La storia narra che la giovane donna si trovasse all’interno di una chiesa episcopale a Spokane, nello stato di Washington, e che il sacerdote abbia declamato un sermone per ladella mamma.