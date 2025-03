Cultweb.it - Perché i licei italiani sono dedicati a personaggi famosi? Il valore della legge è simbolico

In Italia, la quasi totalità deiporta il nome distorici, letterati, filosofi o scienziati di grande rilievo. Questa consuetudine, però, non è casuale, ma trova le sue radici in precise disposizioni normative e in una tradizione culturale consolidata. Il 4 marzo 1865, infatti, il regio decreto 2229 istituiva i primi 68Classici del quasi neonato Regno d’Italia. La nuovastabiliva che ad ogni liceo di Stato venisse assegnato il nome di un illustre italiano. Non solo, prevedeva anche la Solennità Commemorativa degli illustri Scrittori e Pensatori, che si sarebbe svolta il 17 marzo di ogni anno.Successivamente, ladel 30 dicembre 1923, n. 3122, promulgata sotto il regno di Vittorio Emanuele III, nota come “Riforma Gentile” – principalmente famosa per aver riformato l’intero sistema scolastico italiano – stabiliva ancora i criteri per la denominazione degli istituti.