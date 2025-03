Perché ha vinto Pierdavide Carone Ora o mai più parla Valerio Scanu Cosa non è andato in onda

Leggi su Caffeinamagazine.it

al veleno sulla vittoria dia Ora o mai più. Tutto si può dire dell’ex allievo di Amici tranne che non abbia il coraggio di fare accuse pesanti. D’altra parte uno che si è messo ‘contro’ una certa Maria De Filippi, ricevendo pure una denuncia per diffamazione poi archiviata, non deve certe dimostrare di avere ‘gli attributi’ in questo senso.Durante il programma di Rai1non ha risparmiato critiche, puntualizzazioni e scontri accesi con gli altri protagonisti dello show. Dopo un botta e risposta pure con Pupo che lo aveva duramente criticato, alla fine si è piazzato al quinto posto della classifica. Oggi, a bocce ferme, lancia frecciate a tutto spiano edella vittoria die di altro “che non si è visto”.Leggi anche: “le ha detto”.