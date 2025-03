Cultweb.it - Perché Charlie Chaplin fu allontanato dagli USA? La storia è incredibile

Quando si parla di, straordinario regista e comico britannico nonché uno degli artisti più importanti del XX secolo, si tende a soffermarsi sui suoi numerosi film di successo e soprattutto sul popolarissimo personaggio di Charlot (in inglese The Tramp) da lui inventato. In realtà, per gran parte della sua carriera fu una delle tante figure di spicco di Hollywood che caddero vittima del cosiddetto Maccartismo: attaccato dalla stampa e dallo stesso governo federale per le sue idee progressiste, egli fu addiritturanel 1952, e vi fece ritorno solo vent’anni più tardi.All’inizio degli anni ’50, sotto la guida del senatore Repubblicano Joseph McCarthy, ebbe inizio negli Stati Uniti d’America un periodo di severa repressione ai danni di persone, gruppi e comportamenti considerati vicini al comunismo, e di conseguenza anti-americano e sovversivo: erano gli anni della “paura rossa”, in cui la scoperta di alcuni casi di spionaggio da parte dell’Unione Sovietica e il timore nei confronti delle sue mire espansionistiche portarono le istituzioni statunitensi ad effettuare attacchi personali verso alcuni cittadini basandosi su accuse spesso infondate.