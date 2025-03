Iodonna.it - Per un make up impeccabile, il segreto è applicare bronzer, blush e illuminante. Nell'ordine giusto

Leggi su Iodonna.it

: quale si applica per primo e quale per ultimo? A volte ilup è come la chimica, serve la giusta “formula” per non sbagliare l’esperimento. Facciamo quindi subito chiarezza: prima si stende il, poi si applica ilinfine si dona luce con l’. Truccarsi a 50 anni, i consigli per unup veloce e “anti-aging” X Leggi anche › Cool toneup: torna il trucco “freddo” in stile anni ’90, l’sul visoQuesto trio di prodotti è in grado di trasformare e sublimare l’incarnato in pochi tocchi, per questo saperlo usare correttamente può essere un punto di svolta.