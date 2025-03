Sololaroma.it - “Per sempre Davide”: il ricordo della Roma per Astori

“Per”. È la frase con cui laha voluto ricordare la scomparsa die che a distanza di sette anni da quel maledetto 4 marzo 2018 continua ad essere ben impressa nella mente di tutti noi. L’ex difensore giallorosso, ed allora capitanoFiorentina ha infatti lasciato un vuoto che ogni volta in questa data ci fa tornare indietro nel tempo riportandoci al momento in cui è stata diffusa la notiziasua morte.Perpic.twitter.com/JulIkkReTa— AS(@OfficialAS) March 4, 2025A spegnere il sorriso diè stato un arresto cardiaco, avvenuto a causa di una cardiomiopatia aritmogena ventricolare, che lo ha colpito nella stanza d’albergo “Là di Moret” in quel di Udine, nel corsonotte che precedeva l’incontro tra la sua Fiorentina e la formazione friulana.