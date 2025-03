Ilfattoquotidiano.it - Per ridurre le emissioni il settore marittimo valuta i biocarburanti. Ma si rischia effetto boomerang

L’Organizzazione marittima internazionale punta a raggiungerenette zero entro il 2050 in uno dei settori “hard to abate”. E lo farà anche attraverso il nuovo Global Fuel Standard a cui dovranno attenersi i carburanti considerati ‘a bassedi carbonio’ e che dovrà essere definito entro aprile 2025. Ma l’assenza di criteri chiari sui, soprattutto quelli di prima generazione, prodotti da colture alimentari come olio di palma e di soia, potrebbe portare a un incremento sostanziale del loro utilizzo, aggravando l’impatto climatico del. Questo a causa delledovute al cambiamento indiretto dell’uso del suolo.Ilfattoquotidiano.it ha chiesto a che punto è la discussione a Carlo Tritto, policy officer di Transport & Environment Italia che, in un recente studio, ha evidenziato come quasi un terzo del trasportoglobale, al 2030, potrebbe dipendere dai, con olio di palma e di soia che rappresenterebbero circa due terzi del biodiesel utilizzato, perché i più economici e disponibili sul mercato.