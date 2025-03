Lanazione.it - Pendolari, ieri l’ennesima giornata nera

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 4 marzo 2025 – Stavolta è stata colpa di un guasto sulla tratta Firenze Rovezzano, ma ad allungare i tempi di percorrenza ci si è messo anche il solito dirottamento sulla linea lenta. Risultato? L’intercity delle 7,32 in partenza da Arezzo e destinato ad arrivare a Firenze Santa Maria Novella mezz’ora dopo, ci ha messo 53 minuti in più. “Ci hanno detto che per via di un guasto sulla linea Firenze Rovezzano ci trasferivano sulla linea lenta, una cosa che non ha nessuna logica. Un disastro, 53 minuti di ritardo su una tratta di 30 minuti è quasi il 200% in più, siamo alla follia” dice Dimitri Abbado referente del Comitatoaretini. Un ennesimo clamoroso ritardo che apre la settimana di studio e lavoro di quanti ogni giorno sono costretti a scontrarsi con disservizi, guasti e inchini all’alta velocità, che arriva a pochi giorni dall’incontro aretino con Legambiente mobilità.