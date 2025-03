Messinatoday.it - Pendolari delle Eolie, l'annuncio della Regione: "Al via il rimborso dei biglietti dei traghetti"

Leggi su Messinatoday.it

"Da lunedì sarà operativa la piattaforma attraverso la quale i docentiche viaggiano per lavoro verso le isole minori potranno chiedere ildeidei, caricando le ricevute d’acquisto. Già da domani la pagina sarà on line, ma servirà ancora qualche giorno per.