Oasport.it - Pellizotti: “Tiberi al Giro alla pari con Ayuso e Roglic. Sta lavorando sul suo tallone d’Achille”

Leggi su Oasport.it

Dal 2019, dopo ben 18 anni da corridore professionista, Francoè sull’ammiraglia della Bahrain Victorious, dove si sta togliendo grandi soddisfazioni al fianco dei suoi corridori. Lo abbiamo raggiunto per parlare di questo inizio di stagione: “Sono soddisfatto di questo inizio di stagione, abbiamo cominciato bene. In Belgio abbiamo sofferto un po’, ma siamo sulla giusta strada. I corridori di punta vanno forte, come Buitrago, Martinez e. Loro hanno anticipato rispetto agli altri il training camp in altura e sapevamo di trovarli pronti presto“.Il debutto di AntonioVolta ao Algarve: ottima cronometro, ma distacco importante in salita: ve lo aspettavate?“Eravamo un po’ dubbiosi perché durante l’inverno ha avuto alcuni problemi di salute e il rientro dall’altura probabilmente lo ha un po’ accusato, non riuscendo a performare beneVolta ao Algarve, e quindi c’è stato poco tempo per l’adattamento.