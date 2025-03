Ilfattoquotidiano.it - Pellicce, velluto, cappe e tocchi etnici: il savoir faire italiano al centro delle tendenze per l’Autunno/Inverno 2025 viste alla Milano Fashion Week

Oltre alle passerelle, lapulsa di vita anche nelle presentazioni: un format più intimo, scelto soprattutto dai brand di matrice imprenditoriale, che permette a stampa e buyer di scoprire da vicino le nuove collezioni e di dialogare direttamente con i designer. Un’occasione unica per toccare con mano i tessuti, scoprire i dettagli e conoscere realtà più meno grandi che consacrano l’Italia tra le mete delmanifatturiero per l’abbigliamento. Ecco quindi leper-2026 che abbiamo intercettato.Il fatto a mano è proprio il focus della collezione FW 25/26 di gentryportofino, in cui l’artigianato ha un ruolo fondamentale soprattutto nella rielaborazione di pezzi iconici del marchio. L’intreccio di volumi è dato grazie al mix di materiali impiegati nella produzione dei capi, dal punto pelliccia ale ancora lana, mohair e cashmere.