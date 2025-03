Ilgiorno.it - Pellicano urbano, inaugurata la barca 100% elettrica che pulirà le acque di Darsena e Navigli

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 4 marzo 2025 –più puliti grazia al '’, una imzioneche può portare fino a sei persone,oggi negli spazi dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia (ANMI). (DIRE) Milano, 4 mar. - La prima imzione 100 0.000000e+00lettrica dedicata alla pulizia dellae dei? Silenzioso, sostenibile e completamente riciclabile, L'iniziativa, realizzata con la collaborazione di ANMI, è uno dei nuovi impegni di WAU!, l'associazione di attivismo civico We Are Urban che con i suoi volontari dal 2006 ha realizzato murales antismog, si è occupata di piantumazione di alberi e di attività di pulizia. Primo viaggio di pulizia delsarà il 16 marzo (è possibile iscriversi dal sito dell'associazione), nei giorni quindi in cui si svolge in fiera la manifestazione ‘Fà la cosa giusta’.