Forlitoday.it - Pei la rassegna "riassunti Candischiani" proiezione speciale dell'Odissea, film muto del 1911

Leggi su Forlitoday.it

Domenica 9 marzo ore 18.30 l'associazione di promozione culturale Can dischi presenta "L'" di Giuseppe De Liguoro, Francesco Bertolini e Adolfo Padovan, ildelrestaurato dalla Cineteca di Bologna nel 2006. Ilsi sviluppa come un racconto diviso in tre parti che.