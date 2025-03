Ilgiorno.it - Pedone travolto nella notte in centro a Milano: è ricoverato in condizioni disperate

– Un uomo di 45 anni è stato investito da un’autoin corso XXII marzo a. Non è chiaro se stesse attraversando sulle strisce pedonali o meno. Dopo averloil conducente si è fermato e ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivate un’ambulanza e un’automedica. All’arrivo dei soccorritori l’uomo era in stato di incoscienza e dopo essere stato stabilizzato è stato trasportato il quarantacinquenne in codice rosso – il più grave – all’ospedale San Raffaele. L’investimento è avvenuto intorno alle 3.30 della. La polizia locale ha effettuato i rilievi e dovrà ricostruire con precisione la dinamica e verificare eventuali responsabilità.