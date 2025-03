Pechino Express tutto quello da sapere sulla nuova stagione

Leggi su 361magazine.com

In onda da giovedìSta per partire una, intensa ed emozionante edizione di! Da giovedì 6 marzo, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, i viaggiatori si imbarcheranno in un’avventura spettacolare che li porterà dalle splendide spiagge dell’Oceano Pacifico fino alle maestose vette dell’Himalaya.Quest’anno il percorso attraverserà tre Paesi affascinanti e ricchi di cultura: Filippine, Thailandia e Nepal. Un viaggio che metterà alla prova corpo e mente, con ambienti e climi sempre diversi: dalle calde e incontaminate isole filippine, alle misteriose giungle thailandesi, fino ai vertiginosi ottomila del Nepal. Un’edizione che porterà davvero i concorrenti “Fino al tetto del mondo”.LE COPPIE IN GARANove coppie affronteranno questa straordinaria avventura, guidate ancora una volta da Costantino della Gherardesca, affiancato dall’inviato speciale Fru.