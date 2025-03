Panorama.it - Pechino Express 2025: un viaggio fino al tetto del mondo

L’attesa è finita:torna con una delle edizioni più spettacolari di sempre. Da giovedì 6 marzo, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, nove coppie intraprenderanno unstraordinario, partendo dalle acque cristalline dell’Oceano Pacifico, attraversando le giungle e gli altopiani della Thailandia,ad arrivare alle imponenti vette dell’Himalaya. Un’avventura estrema che li metterà alla prova tra climi mutevoli, culture millenarie e sfide sempre più dure.A guidare la spedizione sarà ancora una volta Costantino della Gherardesca, affiancato dall’inviato speciale Fru, pronto a raccontare da vicino le emozioni e le difficoltà vissute dai concorrenti.Le coppie in gara: talento, resistenza e spirito d’avventuraNove squadre, ognuna con il proprio bagaglio di esperienze e punti di forza, si sfideranno lungo il percorso.