Pechino Express 12, le anticipazioni dalla conferenza stampa: dal bidet portatile di Ivana Mrazova alla paura di divorziare delle coppie sposate

Giovedì 6 marzo prenderà il via su Sky la nuova edizione di– Fino al tetto del mondo, il game show condotto da Costantino della Gherardesca e Fru che metteràprova novevip in un viaggio lungo oltre 6mila chilometri che partirà dalle Filippine, toccherà la Thailandia e si concluderà con l’arrivo in Nepal.In queste ore si è tenuta ladel programma a cui hanno partecipato i viaggiatori e i due conduttori, i quali hanno avuto modo di raccontare qualche aneddoto e curiosità in meritonuova edizione del programma che partirà proprio nelle prossime ore.A tal proposito, Costantino ha così commentato il ritorno sul piccolo schermo della trasmissione:In quest’epoca di cambiamenti sempre più veloci,si rivela sempre interessante perché porta le persone che lo guardano anche a riscoprire certi luoghi.