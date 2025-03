Ilpiacenza.it - Payback, Tagliaferri (FdI): «La Regione non assuma iniziative autonome, ma lavori con il Governo»

«Oggi approda in Assemblea Legislativa un tema cruciale per la nostra comunità e il sistema sanitario, focalizzato sul settore dei dispositivi medici, fondamentale sia per l'economia che per la salute dei cittadini». Inizia così l’intervento del vicepresidente dell’Assemblea Legislativa.