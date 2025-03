Anteprima24.it - Pastena, uno scherzo di cattivo gusto per “Salute Donna”

Tempo di lettura: 2 minutiUna ragazzata, un bruttodi carnevale che però poteva spaventare e avere conseguenze più gravi sulle sensibilità delle donne che frequentano il centro., l’associazione situata in via Medaglie d’oro è, infatti, uno spazio dedicato alle mamme in attesa e che comunque offre una serie di sostegni alla genitorialità: è il motivo per il quale Claudia, addetta alla segreteria si è spaventata quando, nel pomeriggio di ieri, un gruppo di ragazzini ha iniziato a sostare davanti alla porta confabulando tra loro.La telecamera ( c’è un filmato registrato e consegnato alle forze dell’ordine) mostra un gruppo di cinque ragazzini che ridono e si coprono il volto con il passamontagna, probabilmente intenzionati ad entrare e a fare uno, come uno di loro poi ha confessato in un secondo momento per sminuire il gesto.