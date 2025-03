Lanazione.it - Passione di famiglia. La Cardelli e Fontana: "Siamo un’attrazione per clienti esigenti"

Tra arte contemporanea e moderna, a Sarzana c’è ancora spazio per la bellezza. Aperta sin dal 1980 da Cesare– allora si chiamava ‘Il Pomarancio’ – la ‘’, rappresenta forse l’unica galleria d’arte significativa rimasta attiva nel territorio spezzino. Portata avanti dal noto gallerista insieme a Francescain via Mazzini, dal 2007 ha sede in via Torrione Stella, a pochi passi dalla centralissima piazza Matteotti. Nel 1998 la gestione della ‘’ è passata ai figli dei due galleristi – Alessiae Massimo Biava, figlio di Francesca– che tutt’ora portano avanti la galleria sotto l’occhio vigile di Cesaretra collaborazioni con gallerie estere, partecipazioni alle più importanti fiere del settore e promozione dell’attività dei propri artisti con mostre in sede.