Passare il tempo incollati allo smartphone è diventata un’abitudine talmente radicata da essere considerata normale Come uscirne?

Nonostante i ben noti effetti negativi, la dipendenza da smartphone è sempre più forte.invertire la rotta? Ecco alcuni esercizi di mindful tech suggeriti dalla psicologa Monica Bormetti, per tornare a un uso consapevole della tecnologia.1. Darsi unLa prima regola è stabilire unpreciso da dedicare alle distrazioni digitali. Leggi anche › Mindful tech: 5 esercizi di consapevolezza per far pace con lo smartphone 2. Stabilire pause di disconnessioneNell’arco della giornata si possono istituire dei momenti da dedicare a pause attive lontani dalla tecnologia.3. Usare funzioni‘non disturbare’ o ‘full immersion’In modo da ridurre il sovraccarico mentale causato dall’iperconnessione e per limitare i rischi di un vero e proprio burn out digitale.