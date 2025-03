Danielebartocciblog.it - Pasqua 2025: ecco le uova di cioccolato per i tifosi Milan, Inter e Juve

Countdown ‘quasi’ terminato: la(domenica 20 aprile) sta arrivando più forte che mai. Per idintus,e per i grandi appassionati di Moto GP Balocco presenta ‘stuzzicanti’ proposte dedicate alla loro passione.Ledifinissimo al latte da 240g con incartontus,e l’Uovo Moto GP Balocco sono pronte a regalare ai piccoli sportivi sorprese davvero esclusive, ispirate alla propria squadra del cuore oppure, come accennato, alla Moto GP.Per ipiù grandi, ma non per questo meno appassionati,le nuovedei Campioni. Esse hanno una doppia sorpresa nel formato da 320g, bellissima e golosa novità che attende tutti ineroazzurri, rossoneri e bianconeri. Proprio a loro Balocco dedica un esclusivo Uovo difinissimo al latte con doppia sorpresa.