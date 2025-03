Veronasera.it - Partiti i lavori per predisporre la viabilità in visa dell'apertura del maxi cantiere di via XX Settembre

Leggi su Veronasera.it

Sono in corso idi adeguamentoa segnaletica stradale alla nuovache entrerà in vigore da giovedì prossimo 6 marzo, quando prenderà il via ildi Veronetta. Gli interventi sulla segnaletica orizzontale e verticale sono iniziati sabato scorso, sottolineano dal.