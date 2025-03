Ilrestodelcarlino.it - Parla l’agronomo: "Ingiusto attaccare il consorzio della Dop. L’oliva va tutelata"

Sulla vicendatutela delTenera Ascolana Dop si sono susseguiti gli interventi dopo la lettera inviata daldi Tutela e Valorizzazione e firmata anche da Copagri, Cia, Confagricoltura e Coldiretti al Governo. Sono intervenuti sull’argomento l’onorevole Mirko Carloni, l’assessore regionale Andrea Maria Antonini e la consigliera regionale Monica Acciarri ha presentato una mozione al presidenteGiuntaRegione Marche. Ieri anche lo stimato agronomo Ugo Marcelli, ha voluto dire la sua anche nel suo ruolo di coltivatore, sul tema deltenera ascolana. "Conduco un’azienda di 10 ettari di terreno nel territorio piceno con 2 ettari coltivati a tenera ascolana. Le olive prodotte in parte vengono deamarizzate per la preparazione delle olive ripiene, in parte utilizzate per l’estrazione dell’olio extra vergine.