Paris Fashion Week al via | il calendario e le sfilate da tenere d’occhio

Milano passa il testimone dellea Parigi: si è ufficialmente aperta laAutunno/Inverno 2025-26. Ilufficiale della kermesse – dal 4 all’11 marzo 2025 – conta oltre cento eventi, di cui 72. Con qualche appuntamento dad’occhio in modo particolare: debutti eccellenti, nuove direzioni creative, conferme e ritorni. Tutti i debutti della Settimana della Moda di ParigiDurante questa stagione diabbiamo iniziato a scoprire i primi risultati del valzer dei direttori creativi: molte Maison hanno cambiato stilista lo scorso anno e ora possiamo finalmente vederli all’opera. La più attesa a Parigi è Sarah Burton, che dopo una lunga carriera tra le mura di Alexander McQueen (prima come braccio destro del fondatore e poi come designer) approda da Givenchy, tempio dell’eleganza francese.