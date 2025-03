Gamberorosso.it - Pareti tappezzate di bottiglie e un talentuoso chef. Apre a Firenze un locale da tenere d'occhio

Leggi su Gamberorosso.it

Innocenti Wine Experiences Enoteca Ristorante Alle Murate, nome lunghissimo, ma forse dovuto, per questo nuovo indirizzo che promette di diventare un ottimo riferimento nel panorama fiorentino: la cantina vanta ben 1.200 etichette, mentre il menu presenta tre percorsi incentrati su stagionalità e ricerca, con pane e pasta fatti in casa. In via del Proconsolo, ilè stato per anni sede di un celebre ristorante fiorentino, Alle Murate, e conserva un affresco trecentesco con quello che molta critica ritiene essere il primo ritratto di Dante Alighieri. Oggi sono 60 i coperti su tre livelli per un indirizzo poliedrico che può essere scelto con disinvoltura per aperitivo (con piccoli piatti sempre diversi), pranzo, cena. Il tutto gestito da un team di giovani capeggiati dalloThomas Palmieri, formatosi alla scuola di Gaetano Trovato (Arnolfo) e Maurizio Bardotti (Al 43), già in cucina da Innocenti Wines a Poggibonsi.