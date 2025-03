Anteprima24.it - Parco Mascagna, la consigliera regionale Muscarà: “Un pericolo per bambini e adulti”

Tempo di lettura: 2 minuti“Sciatteria, disattenzione e un’assoluta mancanza di rispetto per la sicurezza dei cittadini: cosi? e? stata gestita l’intera operazione di riqualificazione del”. A denunciare il “grave stato in cui versa l’area verde del Vomero” e? laindipendente Mari? Muscara?, che ha gia? inviato una diffida ai responsabili “per mettere in sicurezza unche minaccia”. “Ventiquattro giorni fa ho denunciato pubblicamente, con un video su TikTok e con una pec all’assessore competente, la presenza di paletti di ferro tagliati e acuminati, lasciati scoperti nel, un’area frequentata ogni giorno da famiglie e. Un interventoso che nessuna ditta seria si sarebbe mai permessa di realizzare senza incorrere in sanzioni – spiega – Subito dopo la mia denuncia sono comparsi alcuni tappeti in plastica, una soluzione raffazzonata e inutile, un goffo tentativo di lavarsi la coscienza senza risolvere il problema.