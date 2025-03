Ilrestodelcarlino.it - Parcheggi della sopraelevata, ecco la proposta

gratuiti, sulla base di una convenzione da stipulare entro aprile: è questo l’indirizzo che ha intenzione di seguire il comune per la sistemazione delle aree di sosta al di sotto del cavalcavia. Un’operazione che si trascina da anni senza sbocchi concreti, e che ora il vertice municipale vuole chiudere per garantire posteggi a cittadini e turisti, soprattutto nel periodo estivo. È in tal senso che alcuni giorni fa il comune ha inviato la propriaalla provincia di Ascoli, titolare delle aree in questione, che potrebbero essere concesse con la formula del comodato d’uso gratuito. E i, di conseguenza, rimarrebbero ‘bianchi’. Niente stalli blu, quindi, come si era pensato nelle scorse settimane: sambenedettesi e turisti, dalla prossima primavera, dovrebbero avere a disposizione alcune centinaia di posti in più, se la convenzione verrà firmata e il comune attrezzerà le aree per la sosta.