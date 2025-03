Ilgiorno.it - Parabiago, ubriaco prende a calci le auto parcheggiate e poi si scaglia contro i carabinieri

(Milano) – Si aggirava per le vie dindo ala carrozzeria dellemobili che incrociava sulla sua strada: quando sono arrivati inon ha trovato di meglio da fare chersidi loro pronunciando insulti e frasi scomposte, guadagnandosi così una denuncia. Tutto è accaduto nella serata di domenica, quando i residenti della zona hanno notato il giovane che, evidentemente fuorillo, si aggirava nella zona di via Cavallerindo ala carrozzeria dellemobilie hanno così deciso di avvertire le forze dell’ordine. Quando isono arrivati sul posto il giovane, un cittadino italiano classe 1989, residente a Rho, invece che recedere dal suo intento si ètoi militari. Iintervenuti, verificato l’evidente stato di ebbrezza, lo hanno dunque bloccato e poi denunciato a piede libero per danneggiamenti e resistenza a pubblico ufficiale.