Ferraratoday.it - Papilloma virus, Palmonari (Ausl): "In media un tumore ogni 5mila donne aderenti"

Martedì 4 marzo ricorre la Giornata mondiale per la lotta contro l'Hpv (umano). La ricorrenza pone l'obiettivo di accrescere la consapevolezza dei rischi associati a questoe di diffondere le strategie di prevenzione, sia per la donna che per l'uomo, finalizzate a evitare.