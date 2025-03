Romadailynews.it - Papa. ripresa ossigenazione senza maschera, per pontefice riposo e preghiera

“Ilprosegue la terapia e la fisioterapia respiratoria. Ha ripreso la ventilazione ad alto flusso (quindi non quella meccanica) usando i naselli per l’ossigeno”. Lo fa sapere la sala stampa del Vaticano.“La mattina è stata dedicata a. La situazione attualmente appare stabile in un quadro complesso.Com’è noto, ad accompagnare ili sanitari del Governatorato della Città del Vaticano e un gruppo di medici del Policlinico Gemelli”, conclude la nota.DIRE Lazio