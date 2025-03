Papa Francesco riprende la ventilazione meccanica non invasiva Quadro ancora critico

Leggi su Open.online

Questa notte, come programmato, perverrà ripresa lanonfino a domani mattina. La prognosi rimane riservata. Durante la giornata ha alternato preghiera e riposo e questa mattina ha ricevuto l’Eucarestia. «Ilnon ha presentato episodi di insufficienza respiratoria, né broncospasmo; vigile, senza febbre, ha collaborato con le terapie», spiegano fonti vaticane.La notte tra lunedì e martedì è trascorsa con tranquillità, ma la situazione generale del pontefice non è per niente rassicurante. Solo ieri, ilha avuto due crisi respiratorie acute nello stesso pomeriggio. Questa mattina, fonti vaticane spiegano che Bergoglio «prosegue la terapia e la fisioterapia respiratoria da questa mattina senza maschera, quindi con l’ossigeno ad alti flussi con i naselli».