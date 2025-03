Secoloditalia.it - Papa Francesco migliora, il Vaticano diffonde un video sulla famiglia tradizionale: “Cura ogni dolore”

“Nella giornata odierna le condizioni cliniche del Santo Padre si sono mantenute stabili. Non ha presentato episodi di insufficienza respiratoria, né broncospasmo. È rimasto apiretico, sempre vigile, collaborante alle terapie e orientato”. Lo fa sapere ilnel bollettino serale, manifestando un cauto ottimismo. “Questa mattina è passato alla ossigenoterapia ad alti flussi ed ha eseguito la fisioterapia respiratoria. Questa notte, come programmato, verrà ripresa la ventilazione meccanica non invasiva fino a domani mattina. La prognosi rimane riservata. Durante la giornata ha alternato preghiera e riposo e questa mattina ha ricevuto l’Eucarestia”.e il“Tutti samo unabella, perfetta. Ma le famiglie perfette non esistono.ha i suoi problemi, e anche le sue grandi gioie”.