Papa Francesco, le condizioni nel bollettino medico

Leggi su Funweek.it

Si complicano ledi, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per una polmonite bilaterale. Ildiffuso verso le 19 parla di “due episodi di insufficienza respiratoria acuta, causati da importante accumulo di muco endobronchiale e conseguente broncospasmo”. “Nel pomeriggio è stata ripresa la ventilazione meccanica non invasiva. Il Santo Padre è sempre rimasto vigile, orientato e collaborante.”.La prognosiLa prognosi del Pontefice rimane riservata. I medici del Policlinico Gemelli stanno monitorando costantemente le suee forniranno aggiornamenti nei prossimi giorni.Leggi anche:in prognosi riservata, ma cosa significa ‘prognosi riservata’ Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a Roma, clicca qui>>, lenelFunweek.