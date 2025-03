Thesocialpost.it - Papa Francesco, il bollettino: “Oggi stabile, nessun altro episodio di insufficienza respiratoria acuta”

, 88 anni, è ricoverato dal 14 febbraio al Policlinico Gemelli di Roma a causa di una polmonite bilaterale, complicazione che si è aggiunta a condizioni di salute già compromesse da patologie croniche di lunga data.Le fonti vaticane, dopo la diffusione delserale, hanno precisato che “l’insorgere dei broncospasmi non è inatteso in questo quadro complesso”, sottolineando la delicatezza della situazione clinica del pontefice. Tuttavia, nonostante le difficoltà respiratorie, il Vaticano ha rassicurato sulle condizioni generali di, dichiarando che sono rimaste stabili per tutta la giornata e che non si sono verificate ulteriori crisi respiratorie.Nelufficiale si legge: “Stanotte il Santo Padre riceverà ventilazione non invasiva”. Inoltre, è stato precisato che non ha febbre e che “è rimasto sempre vigile e collaborante alle terapie”.