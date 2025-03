Sbircialanotizia.it - Papa Francesco, il bollettino: “Condizioni stabili, nessuna crisi respiratoria. La prognosi resta riservata”

Il Pontefice, ricoverato dal 14 febbraio presso il Gemelli, questa notte riprenderà "la ventilazione meccanica non invasiva fino a domani mattina". Secondo quanto riferito, "non presenta insufficienza né broncospasmo" nella giornata di oggi, martedì 4 marzo, pur rimanendo "con". Bergoglio, ricoverato dal 14 febbraio.