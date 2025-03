Thesocialpost.it - Papa Francesco “ha dormito bene, notte tranquilla”: il bollettino medico

, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dal 14 febbraio 2025 a causa di una polmonite bilaterale, ha trascorso una, come riferito dalla Sala Stampa della Santa Sede. Tuttavia, nel corso della giornata, il Pontefice ha affrontato due episodi di insufficienza respiratoria acuta, attribuiti a un significativo accumulo di muco nei bronchi, che ha provocato broncospasmo. Per alleviare la situazione, sono state eseguite due broncoscopie per aspirare le secrezioni. Di conseguenza, è stata ripresa la ventilazione meccanica non invasiva. Nonostante queste complicazioni,è rimasto vigile, orientato e collaborante.Le analisi del sangue non hanno mostrato variazioni significative, indicando l’assenza di nuove infezioni. Tuttavia, il quadro clinico rimane complesso e la prognosi è ancora riservata.