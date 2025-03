Iltempo.it - Papa Francesco, come sta davvero: le crisi respiratorie e il ritorno alla ventilazione

Le condizioni di salute ditornano a destarerme. Ieri,reso noto dSala Stampa della Santa sede nel consueto bollettino medico serale, «il Santo Padre ha presentato due episodi di insufficienza respiratoria acuta, causati da importante accumulo di muco endobronchiale e conseguente broncospasmo». Dopo il cauto ottimismo del fine settimana appena trascorso in cui non si erano verificati nuovi episodi di criticità, una nuova doccia gelata riporta le lancette indietro a venerdì scorso e al sabato precedente, quandoaveva avuto unarespiratoria prima e un broncospasmo complicato anche dall'inalazione di residui alimentari. Da quel che si apprende dal bollettino diffuso ieri sera, a causa della nuova«sono state eseguite due broncoscopie con necessità di aspirazione di abbondanti secrezioni» e che «nel pomeriggio è stata ripresa lameccanica non invasiva» che era stata in parte sospesa domenica, tornando all'ossigenazione ad alti flussi tramite nasellinei primissimi giorni del ricovero.