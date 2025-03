Iltempo.it - Papa Francesco, come respira ora: le ultime notizie dopo la crisi

Non ha più la mascherina perre,ma continua l'ossigenazione ad alti flussi, con i naselli. Il paziente Bergoglio "si è svegliato, continua la terapia e la fisioterapiatoria ed è a riposo. La ventilazione è ad alti flussi, non usa più la ventilazione meccanica e quindi la mascherina", fa sapere la sala stampa della Santa Sede in merito alle condizioni digiunto al 19esimo giorno di ricovero all'ospedale Gemelli di Roma. Il qudro resta "complesso" e il Pontefice non è fuori pericolo. Il"ha dormito tutta la notte, ora prosegue il riposo" aveva fatto sapere poco prima il vaticano. Ieri sera la Sala Stampa riferiva che, nel corso della giornata, aveva avuto "altre duetorie acute". Due episodi "causati da un importante accumulo di muco endobronchiale e conseguente broncospasmo".