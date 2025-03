Tv2000.it - Papa al Gemelli, riposo e preghiera. Prosegue terapia ossigeno senza maschera

Ilha dormito tutta la notte. Questo il bollettino della mattina della sala stampa della Santa Sede. Illae la fisiorespiratoria da questa mattina, quindi con l’ad alti flussi con i naselli. Dopo la doppia crisi di ieri questa mattina per ilè un momento di.La situazione deldi questa mattina presenta un margine di stabilità all’interno di un quadro complesso con prognosi riservata. Lo riferiscono fonti vaticane ribadendo che per questo i medici hanno sempre affermato che ilnon è fuori pericolo. Quanto alla possibilità di un nuovo punto stampa dei medici, resta la disponibilità dello staff che cura ilma non è in agenda nell’immediato, riferiscono le stesse fonti.Gli ultimi aggiornamenti in collegamento dalcon Paolo Fucilial