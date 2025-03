Tv2000.it - Papa al Gemelli, esercizi spirituali in comunione con Francesco. Prega per famiglie in crisi

Iniziano il 9 marzo prossimo, prima domenica di Quaresima glidella Curia Romana, che si svolgeranno fino al 14 marzo “inspirituale” con ilricoverato al Policlinico. E intanto proseguono le preghiere per la salute del. Nel messaggio con le intenzioni di preghiera per il mese di marzo, registrato prima del ricovero al, ilricorda inoltre che “il perdono rinnova sempre la famiglia, permette di guardare avanti con speranza”. Anche quando non è possibile il “lieto fine” che vorremmo, sottolinea il Pontefice, la grazia di Dio pacifica il cuore e libera da tristezza e rancore. Servizio di Paolo FucilialinconperinTG2000.