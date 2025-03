Juventusnews24.com - Paolo Rossi: «Una parte di tifosi ha mandato Thiago Motta a quel paese in maniera vergognosa. Dopo Juve Verona…» – VIDEO

di RedazionentusNews24non ci staVerona: ilcon tutte le dichiarazioni del giornalista sul match dei bianconeriIl giornalistaè intervenuto a “Ma che partita hai visto”, format disponibile sul canale Youtube dintusnews24, per analizzare quanto accaduto tra la tifoserie bianconera e misterprima e durante-Verona. Visualizza questo post su InstagramUn post condiviso dantusnews24 (@ntusnews24com)PAROLE – «Unadi tifoseria l’hain. Unadi tifoserie pensano cheabbia il diritto di giocarsi fino in fondo l’annata e altri che pensano che debba essere insultato come un nemico in quanto il più colpevole. Non so se una cosa del genere si ricompone con un 2-0 al Verona».