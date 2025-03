Movieplayer.it - Paolo Ciavarro ricorda mamma Eleonora Giorgi citando il piccolo Gabriele: "Da oggi ha un angelo in più"

Si è spenta ieri, dopo aver lottato per anni contro un cancro al pancreas. Il figlio minore,, le ha dedicato un dolce pensiero sui social. Dopo una lunga malattia, affrontata sempre con il sorriso, come non si è mai stancata di dimostrare,si è spenta nel corso della giornata del 3 marzo. Tanti i messaggi di cordoglio, tra cui quello di, figlio minore dell'attrice, che ha voluto lasciare su Instagram un ricordo della madre a cui era particolarmente legato. Il post didedicato alla madre Il figlio di, nato dal matrimonio con l'attore Massimo, ha voluto affidare ai social un ricordo bellissimo per celebrare la madre, che si è spenta a causa di una grave forma .