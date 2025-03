Superguidatv.it - Paolo Ciavarro a La Vita in diretta: le toccanti parole su Eleonora Giorgi

a Lainha parlato della morte di, sua madre. Ledel conduttore televisivo ospite di Matano sono state molto. Domani, mercoledì 5 marzo, vi saranno i funerali. Le esequie alle ore 16 presso la Chiesa degli Artisti a Roma. La camera ardente sarà privata.a LainRaggiunto nuovamente dai microfoni de Lain, ancora molto scosso dopo la morte della madre, con le lacrime agli occhi ha detto: “Il vuoto che ha lasciato sarà incolmabile“. Il conduttore ha poi aggiunto: “La gioia e la bellezza di questo ultimo anno, me li porterà dentro al cuore per sempre“.Tutte le amiche dihanno detto, nelle varie interviste, che perquesti ultimi due anni sono stati i più belli della suae proprio in merito a ciòha specificato che forse è stato anche perché lui ed il fratello hanno rimesso la madre al centro delle loro vite.