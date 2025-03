Oasport.it - Paola Egonu vs Tijana Boskovic, un duello da brividi anima la Champions League

daranno vita a un pirotecniconei quarti di finale delladi volley femminile: l’azzurra sarà chiamata a trascinare Milano, la serba difenderà i colori dell’Eczacibasi Istanbul. Si incomincia questa sera (ore 20.30) con l’andata di fronte al pubblico dell’Allianz Cloud, mentre settimana prossima si disputerà il ritorno nella fornace del Burhan Felek Salonu nella metropoli turca. In palio la qualificazione alla semifinale da disputare probabilmente contro Conegliano, detentrice del trofeo e grande favorita nel testa a testa con le polacche del Developres Resovia.Lo scontro diretto tra i due opposti è da anni uno dei temi caldi dell’universo pallavolistico ed è sempre stato visto come il confronto tra le due giocatrici più forti del mondo, anche se nelle ultime due stagione si è inserita in maniera perentoria la bomber turca Melissa Vargas.