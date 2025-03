Dailymilan.it - Panchina Milan, Sergio Conceiçao verrà esonerato: uno tra Allegri e De Zerbi

non sarà più l’allenatore delnella prossima stagione, Zlatan Ibrahimovic vuole uno tra Massimilianoe Roberto De.Ilrischia di non centrare il quarto posto in Serie A, adesso la nona posizione dei meneghini rischia di sancire il fallimento sportivo dell’annata 2024/2025.dovrà trovare un modo per risollevare le sorti rossonere in questa stagione, dove neanche la vittoria in Supercoppa Italia potrà salvare ladel portoghese e il posto in squadra di alcuni titolari.Zlatan Ibrahimovic attuerà un’altra rivoluzione in estate, ci sono i casi Theo Hernandez e Rafael Leao da risolvere. I due protagonisti dello scudetto del 2022 andranno sul mercato per fare cassa e reinvestire su altri profili. Nel frattempo però la dirigenza rossonera ha già deciso il futuro professionale di, il quale non rimarrà in rossonero la prossima stagione.