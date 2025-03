Oasport.it - Pallanuoto femminile, Orizzonte-Ferencvaros nei quarti di Champions

Si è svolto il sorteggio deidi finale dellaLeague 2024-2025 di, che si disputeranno con match d’andata e ritorno il 22 ed il 29 marzo. Le 4 vincenti prenderanno parte alla Final Four, in programma il 2-3 maggio.L’unica squadra italiana ad aver superato la prima fase a gironi è stata l’Catania, mentre sono state eliminate SIS Roma e Plebiscito Padova: le etnee, seconde classificate, sfideranno le magiare del, che hanno vinto il proprio raggruppamento.In caso di successo, e qualificazione alla Final Four, le siciliane affronteranno in semifinale le vincitrici del derby spagnolo tra Sant Andreu e Matarò, mentre nella parte alta del tabellone andranno in scena il derby ellenico tra Olympiacos e Vouliagmeni e la sfida tra le iberiche del Sabadell e le greche dell’Alimos.