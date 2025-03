Sport.quotidiano.net - Pallanuoto A1. De Akker sconfitta, il quarto posto adesso si allontana

13 DE10 : Lazovic, Podgornik 1, Petronio 1, Liprandi, Marziali, Sedlmayer 1, Manzi 4, Mezzarobba, Razzi, Draskovic 4, Kujacic 1, Mladossich 1, Oliva, Casavola. All. Mirarchi. DE: Valle, Abramson 1, Rouwenhorst 1, Bragantini 3, Milakovic, Lucci, Tringali, Gallo 1, Condemi, Luongo 4, Cocchi, Urbinati, Pederielli, Martini. All. Mistrangelo. Arbitri: Brasiliano e Petronilli. Note: parziali 1-0, 5-2, 5-6, 2-2. La Decade a Trieste e vedersi il. Lo spareggio va alla formazione giuliana che spinta dai centri di Draskovic e dell’ex Manzi parte forte si porta avanti 6-0 e tiene la testa per tutto il confronto. Nonostante la buona performance offensiva di Luongo (nella foto) per la formazione di Federico Mistrangelo arriva così un brutto ko, da lasciarsi più presto possibile alle spalle.